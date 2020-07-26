英超煞科 前四爭崩頭 李城曼聯車仔搶最後兩席

李斯特城vs.曼聯 now611/621台 晚上23：00直播

車路士vs.狼隊 now6122台 晚上23：00直播

曼聯在年初仍落後李城15分，但近13場不敗，領前車路士及李城，今晚不敗便可確保前四，角逐下季歐聯，蘇斯克查稱不會因此踢得保守，希望主導比賽。在這場6分波前，他也憶起一段似曾相識的經歷：「在05/06球季的煞科戰，我們要贏查爾頓才能確保歐聯資格，但費格遜說我們沒有前鋒。我們最終贏4：0，青訓前鋒基奧斯比羅斯打出代表作，希望拉舒福特、格連活特等，也能從中得到啟發。」

曼聯失歐聯恐賺少逾億鎊

主隊李斯特城受傷停困擾，中場占士麥迪臣等最少5將缺陣，防線常規主力更只得莊尼伊雲斯能夠倒戈母會。這名北愛爾蘭籍後衛稱，去年有份推動哈利馬古尼加盟曼聯，亦表示早已期許對方能成為曼聯隊長，又覺得馬古尼甚少受傷，對曼聯來說亦是一筆好投資。

主帥羅渣士近期試驗三後衛陣式基本上失敗，非勝不可下或在戰術上賭博，以韋斯摩根伙伊雲斯扼守中路。他稱「狐狸」相對「紅魔」，期望造成的心理包袱較細：「在曼聯這樣的球會，是需要出戰歐聯。我們只是想踢歐聯，就算未達到，這仍是成功的球季。」曼聯確實需要這個歐聯席位，事關英國傳媒假設他們只能出戰歐霸，商業贊助費將減7000萬鎊（約6.94億港元），連同比賽獎金及轉播收入將上億鎊。有報道更指他們在疫情下，要向美國銀行借貸1.4億鎊（約13.8億港元）。

車仔迎狼隊不敗即可

至於排第4的車路士，失落歐聯亦會損失最少5000萬鎊（約4.95億港元），但在爭前四形勢處上風。與曼聯一樣，藍戰士迎戰狼隊不敗便足夠，他們近5次聯賽主場對賽亦錄得4勝1和。然而，由於第7名可能不獲歐霸資格，狼隊亦需3分以防被熱刺超前，不應低估其戰意。