陳俊樂中超開鑼爭上位 主帥雲邦賀斯力讚 下苦功爭恒常正選

24歲的港足中場陳俊樂去夏離開港超，由富力R&F返回中超的廣州富力，逐漸站穩陣腳。今年1月雲邦賀斯新官上任，樂仔在多場熱身賽皆獲正選，日前更被這名荷蘭隊名宿讚賞：「我為他的進步速度感到非常開心，除了傳球，他很理解自己位置的職責，這些方面令我很滿意。他去年加盟球隊後上陣機會不多，但今年將會是非常重要的一員。」樂仔在友賽的表現，內地傳媒更指曾獲中國隊主帥李鐵關注。

樂仔向本報表示，今季目標是爭取穩定的正選位置，又稱復賽後賽程頻密，要在保持狀態及恢復體能下功夫，並視隊友兼比利時隊中場球星迪比利為學習對象：「每個隊友都各有優點，最想學習的，當然是同任中場位置的迪比利，他的技術、護球及控制節奏能力都好厲害。」

樂仔明晚隨富力登場 恒大今演揭幕戰

新冠病毒疫情令中超延遲5個月開鑼，16隊分大連及蘇州兩個賽區爭標，今晚揭幕儀式將特意邀請22名前線醫護與職球員互動，並有默哀儀式。首戰為衛冕的廣州恒大對上海綠地申花，以及武漢卓爾對青島黃海。大連市日前雖出現數宗確診個案，但離球場及球隊酒店較遠，故中超開季準備工作未受影響，各隊如期操練。

首戰鬥佳兆業 提防舊戰友戴偉浚

廣州富力明晚6時對深圳佳兆業，除了兩大名宿教頭雲邦賀斯與鄧納東尼對決，陳俊樂亦有機會繼5月底友賽後，再跟在港出生的佳兆業新兵中場戴偉浚鬥法。富力該仗以0：3落敗，戴偉浚轟入一球遠射。陳俊樂稱，會提防這個昔日「小南國」青訓的戰友，並做好個人發揮，從而協助球隊取得新季首勝：「他（戴偉浚）的盤球技術及遠射都好好，其餘要注意的，就是要做好球隊戰術要求。」