祖雲鎩羽而歸 意甲九連霸受阻

祖雲達斯上半場憑馬菲斯迪歷特開紀錄，惟全場七次起腳的基斯坦奴朗拿度（C朗）未能建功，換邊後更被主隊的尼斯托羅夫斯基頭槌扳平。「斑馬兵」此後多次攻門圖收復失地，惟補時兩分鐘被敵軍的施高科芬拿破網，終以1：2飲恨。

拉素反彈奏捷 勢闖下季歐聯

近5仗僅1勝的祖雲達斯續以80分居首，然而主帥沙利稱：「球員體力與心理上都累了。在這艱難時刻，一旦失神就會敗陣。」祖雲達斯下周一若擊退森多利亞，仍能提早3輪奪冠，但至今未能騰出心力準備歐聯，沙利稱：「此刻我不能去想歐聯，腦海只專注下仗。」

另外，狀態低迷的拉素於主場復勇，憑米連高域沙域及恩莫比尼（圖b左）各建一功，以2：1反勝卡利亞里，取近5場首勝後，鎖定前四衝線。倘正分別出戰歐聯的拿玻里及歐霸的羅馬未能封王，拉素將會相隔13年重返歐聯主賽圈。球員時代曾領軍亮相歐聯的主帥施蒙尼恩沙基稱：「這是夢幻的一夜，我們雖經歷了艱難時刻，但球員仍保持冷靜。」「細恩」又稱，將全力協助恩莫比尼成為聯賽神射手，這名意大利國腳已攻入31球，以1球領先次席的C朗。