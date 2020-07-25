單天保至尊 迪布尼星中之星 蘇柏高嚴選最佳陣容 普比崛起戴金手套

不得不說，假如球季沒有重啟，柏高的選擇肯定有異。例如最後一關，原本屬意甸恩軒達臣及卡斯柏舒米高，只是錫菲聯及李斯特城的跌勢未見明顯改善，由此跟般尼的尼克普比此消彼長。同一處境適用於錫菲聯領隊基斯韋達，手拿一堆英冠水平廉價蛋散，煉出穩佔英超中上的真正團隊，直情係蔗渣變燒鵝，可惜臨尾乏力無緣歐洲賽，獎項只好轉投高普懷抱。

韋達蔗渣變燒鵝惜後勁不繼

倘需補充，那就是班霸跟其餘隊伍的要求從不一樣，教頭如此，麾下亦然。把old-school的普比跟艾利臣比加或艾達臣摩拉斯比較，難有直接結論，視乎喜好而已；柏高則延續去年垂青法比安斯基的理據，附加普比有機會打破強隊門神壟斷獲金手套。循此想像，第二中堅更是百花齊放（或曰各有缺點），下游如白禮頓的李維士鄧克（總聯想到鄧寇克）用波能力稍遜、失球少的狼隊及錫菲聯個人不夠突出、李城雙中堅亟需互補不足、拿樸迪常倦勤，唯有揀了每次看到馬會譯名都打冷震的全勤Maguire（哈利馬古尼），算是彌補了侯城降班那年想選而不敢選的遺憾。

說起當年侯城也真神奇，堪比今季白禮頓。昔日老虎左閘安德魯羅拔臣如今名成利就，惟柏高主觀願望更盼海鷗的丹般恩入圍，六呎七打閘而如常助攻有前有後，無奈end product確實不如安德魯羅拔臣。踢波畢竟講求成果勝果，像巴塞隆拿青訓出身的艾達馬查奧爾，以往總是扭過幾個後自動送走控球權，豈料去季轉型翼衛忽然開竅，隨即移回翼鋒甚至今年推上雙箭頭俱大放異彩。

狼隊高效防反值得褒獎

不過查奧爾絕非必然之選，值得上榜的如孫興慜、拉舒福特以至穆罕默德沙拿、史達寧等等不能盡錄，柏高純粹希望趁機褒獎一下狼隊的高效防反。最終史達寧被推前，乃基於他隨着叩關能力繼續提升，在鋒線的位置和作用愈趨多元，論入球勝過魯爾占美尼斯、論功能勝過修咸頓的Ings（丹尼艾格斯）、論穩定勝過奧巴美揚。可類比的為佐敦軒達臣，百搭、戰術紀律好，乃不必考慮便會填上中場線的正選名字。

十一人盡皆紅軍也不為過，但流於相對平均而無鶴立雞群之感，反不及迪布尼近乎單天保至尊的表現。他尚有望打破亨利的單屆助攻紀錄，加倍不簡單為迪布尼務求全隊平衡，不再安於右路七旋斬，而是較多墮後、移入中路甚或填補左側。昨天失落了英格蘭足球先生予軒達臣，全因評分準則所致。若然迪布尼有多一些實績支持，挑戰世界足球先生絕對不是夢。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。