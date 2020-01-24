NBA與新疆青訓學院中止合作

NBA過去在中國開辦3間青訓中心，於2016年秋季啟用的新彊中心，據報接收約250名青年。不過，NBA副總經理馬克塔圖（Mark Tatum）在信中稱：「NBA超過一年沒有參與該學院的事務，已中止所有聯繫。」

金塊新星波爾熱身賽轟16分

至於與阿里巴巴的關係，他稱雙方仍有多年合約，主要透過阿里巴巴打入中國電子平台，發放資訊及發售商品，又強調對方在紐約及香港上市，股東主要是機構投資者。他又補充自央視在去年10月，因為侯斯頓火箭總經理莫利聲援香港示威，停播NBA令賽會損失「以億計美元」。

NBA下周五復賽，熱身賽昨早展開，丹佛金塊安排7呎高的中鋒祖傑治擔任得分後衛，但焦點是由發展聯盟提拔的小前鋒波爾（Bol Bol）。7呎2吋高的他在地標戰，上陣32分鐘取16分10籃板6封阻，助金塊89：82擊敗華盛頓巫師，賽後被捉走藥檢。

洛杉磯快艇、新奧爾良塘鵝及邁阿密熱火亦旗開得勝，上季最佳第6人、快艇後衛路易斯威廉斯稱閉門復賽感覺還好，只在場邊也能聽到對方的防守指令。奧蘭多魔術的艾朗哥頓亦認為與夏季聯賽的氣氛接近。另外，密爾沃基公鹿主將比歷素已擺脫新冠病毒肺炎，抵達奧蘭多開始隔離，料日內可上陣。