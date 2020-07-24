東奧低調重啟一年倒數 「飛魚」池江持聖火燈 抗癌經歷勉同路人

東奧原定今晚在主場館新國立競技場揭幕，但受新冠病毒肺炎疫情拖累，這四年一度盛事延至明年7月23日至8月8日舉行。東奧組委昨晚於主場館閉門舉行倒數一年儀式，主角是去年宣布患上白血病的池江璃花子。這名上屆亞運6金名將身穿純白服飾，手持聖火燈站在空無一人的場館中央獨自致辭。

主場館閉門辦儀式 賽場燈光致敬醫護

大會播放池江從瘦弱身軀到重返泳池訓練的片段，並有多國運動員居家訓練的畫面；20歲的她稱：「參與今屆奧運，原本是我的夢想，我證實患上白血病的一刻，或許就像大家得知奧運延期一樣，為失去人生目標而無言。不過，抗癌經歷令我學懂以不同角度看待事物，亦不再將所有當作理所當然。」

池江雖然參戰明夏奧運無望，但她在不同運動員疫下訓練的片段伴隨下，勉勵同路人把握最後一年，突破疫境難關備戰。場館投射「+1」標誌，池江亦稱：「不要把來年當作延期一年，或許是為大家提供多一年，保持希望去對抗困難。」

森喜朗為東奧如期舉行祈禱

池江致辭後，代表東奧正式步入一年倒數，東京市多處宣傳及放置倒數計時器，東京水上運動中心等多個場館外牆投射出不同顏色，向對抗新冠病毒的醫護致敬。不過，全球疫情依然嚴峻，東奧能否如期揭幕仍是未知數。東奧組委主席森喜朗近日多次接受訪問，他昨日再對日媒《Sports bull》表示，疫情至今未消退，加上日本近期受水災影響，不能確定東奧明年會否順利舉行，但他會為此祈禱，亦稱疫苗是舉行奧運的關鍵。東京都知事小池百合子則稱，奧運若能順利舉行，將證明世界已戰勝新冠病毒。