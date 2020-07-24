利物浦煞車捧盃 晏菲路狂歡 林柏特批目中無人 千人場外慶祝9人被捕

紅軍上月尾已提前7輪鎖定冠軍，昨晨賽後由養傷的軒達臣帶領走上Kop，從名宿杜格利殊手上接過獎盃，在特許入場的家人、球會職員、記者及鏡頭前捧盃，再高唱會歌「你永不獨行」。軒達臣稱上季高分屈居亞軍，今次總算完成未完的任務。領隊高普就表示會與近兩季4個獎盃合照紀念，亦不介意看台無人：「我們知道可能近半年都要閉門，幾個月前甚至擔心無法正式捧盃，所以我不能比現在更開心。」他亦安撫未能親身見證歷史的球迷：「為派對做準備吧，當病毒走了，便可以慶祝。」

高普安撫球迷疫後聚首

然而，球場外仍天空染紅，煙花聲及歌聲不絕，最少9人被捕，數千球迷至當地清晨才陸續散去，留下大量垃圾。在場內的更衣室，職球員互灑香檳，占士米拿更調侃宿敵曼聯：「這是人生第一次想用紅色的絲帶裝飾獎盃，過去這都是曼聯自吹自擂的專利。」

車路士下仗不敗即闖歐聯

利物浦後晚在煞科戰作客紐卡素，因此高普昨晨用上一個後備名額，讓季尾離隊的中場拉爾拉拿一同參與捧盃儀式。利物浦最終由拿比基達、阿歷山大阿諾特、韋拿杜姆建功，半場領先3：1；羅拔圖法明奴換邊後頭槌打破主場入球荒，以及阿歷士張伯倫埋齋，最終以5：3大勝有基奧特、譚美阿巴謙及基斯甸普列錫入球的車路士。「藍戰士」領隊林柏特不滿紅軍未完場先慶祝，一度與高普口角，賽後更說：「利物浦是實至名歸的，但也不要這樣高傲。不過都過去了，這只是球賽情感面表達的一部分。」

車路士落敗後跌落第4位，但若後晚在煞科日迎戰狼隊不敗，仍可取得下季歐聯參賽資格。另外，今季中被阿仙奴解僱的西班牙籍教練艾馬利，確認接掌西甲球隊維拉利爾。

（英超消息）