阿仙奴戰績25年最差 無緣藉聯賽闖下季歐戰 奧巴美揚眼神防守捱轟

奧巴美揚在上半場一次角球回防，卻走甩敵衛泰朗明斯，後者二傳查斯古特奠勝。慢鏡顯示奧巴美揚疑言語騷擾明斯，自己卻在偷笑，隨即失神而沒有追上對方。球迷對這名隊長的表現表示「冇眼睇」，擔任賽事球評的熱刺前領隊舒活亦批評他玩泥沙：「典型的阿仙奴毛病。這不是一場遊戲，是職業球賽，你原本有可能爭歐霸席位的。」阿仙奴並非沒有機會扳平，但尼基迪亞下半場頭槌中柱彈出，未能破蛋，賽後只能排第10，剩餘一場下不可能追到多5分的第7位球隊熱刺，自1994/95球季後首次未能以前六衝線，意味只望在下月初英格蘭足總盃決賽擊敗車路士封王，才能躋身下季歐霸。

廠迷無人機橫額籲班主下台 阿迪達護航

阿仙奴早前地獄賽程只曾不敵熱刺，更接連擊敗利物浦及曼城，但此仗落敗，令煞科戰鬥屈福特的兵工廠，今季7次與尾四隊交手只得3勝2和2負。主帥阿迪達說：「我對聯賽榜沒異議，你看到與其他隊分差，這是我們的位置，亦是現實。」球迷將矛頭指向班主高安基家族，有無人機昨在維拉公園上拉起「留住阿迪達，踢走高安基」的橫額，但季中取代艾馬利的阿迪達認為，並非班主的錯：「高安基、董事會及體育總監已全力支持我，雖時間不長，但我們已有大計。」

維拉脫離降班區 基亞利殊暗示離隊

阿士東維拉追至與屈福特同分，並憑較佳得失球暫時脫離降班區。隊長基亞利殊承認未知下季去向，僅稱專注下場鬥韋斯咸的生死戰，「目標只有令這間球會留在英超」。