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2020年7月23日星期四
東奧倒數一年 港將疫下拒停步 石偉雄放慢節奏研動作 何詩蓓:入決賽目標不變
被要求加碼 贊助商陷兩難
DSE放榜 體壇港將各尋出路 符珈嘉考入理大 雙線發展劍指巴黎奧運
今屆港足明星選舉取消 歷來首次
華盛頓網賽取消 美網下月底如期舉行
中超周六開鑼 16隊全員病毒檢測呈陰性
體壇快訊：伊雲絲世界賽外圍賽出局
電視精選
阿仙奴戰績25年最差 無緣藉聯賽闖下季歐戰 奧巴美揚眼神防守捱轟
曼城大勝屈福特 史達寧英超入球超C朗
AC挫薩軍 皮帥續約兩年
英名宿積查爾頓出殯
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【明報專訊】（請看附圖）
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東奧倒數一年 港將疫下拒停步 石偉雄放慢節奏研動作 何詩蓓:入決賽目標不變
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