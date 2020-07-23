東奧倒數一年 港將疫下拒停步 石偉雄放慢節奏研動作 何詩蓓:入決賽目標不變

東奧因疫情延至明年7月23日揭幕，組委今晚在主場館新國立競技場，閉門舉行倒數一年儀式，早前戰勝白血病的日本星級泳手池江璃花子，將亮相全球演講。延期已是不爭事實，但新冠病毒來勢更猛，香港爆發第三波疫情，已奪奧運資格的港將只能沉着應對。肩負獎牌希望的「小美人魚」何詩蓓，早前為避疫從美國訓練基地返港，談及未來一年不失樂天個性：「最少我還有泳池可練，又有一班很好的訓練拍檔。我對奧運的目標一直不變，就是全力游入決賽。」何詩蓓已奪100及200米自由泳資格，她透露下月能否返美，要視乎當地疫情及泳池會否重開。

張家朗未受封場影響

留守體院待劍壇重啟

同樣備戰路未明朗的，還有劍擊隊主將張家朗與體操「跳馬王子」石偉雄。張家朗在體壇停擺前創歷史，伙張小倫及蔡俊彥刺下男子花劍個人及團體共4張入場券。港隊在香港體育學院擁專屬訓練場，他亦慶幸疫情之下不愁場地，但教練提醒勿過早催谷狀態。亞運冠軍石偉雄則預期，最快明年3月才能重返賽場，當下只能放慢節奏，改善動作細節及穩定性。港隊暫奪30個東奧資格，羽毛球一哥伍家朗等港將，仍大有機會打入奧運舞台。世界羽壇料以9月的中華台北公開賽作為復賽首站，爭取連續兩屆征奧的他稱，入境限制令出戰搶分的機會微乎其微，只盼藉隊內對賽保持比賽狀態。

東奧組委否定明年閉門開賽

港將疫境下堅守本分，但一年後的命運，還要視乎多項客觀因素。共同社報道，日本首相安倍晉三昨展開會議，討論東奧及殘奧海外選手入境條件，料包括須提供病毒核酸檢測陰性證明。東奧組委主席森喜朗昨則否定閉門開賽的決定，認為觀眾入場打氣，才算是體育盛會。惟日本政府與組委將於9月展開對策會議，他承認若疫情未有緩和跡象，政府判斷要削減入場人數，組委亦要重新考慮各項安排。