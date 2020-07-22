體壇彩虹革命 同志待遇大不同 史杜素公開女伴誕女 英超球星匿名控訴恐同

史杜素的同性伴侶誕女，獲女子網球聯會及澳洲網球公開賽主辦方祝福，女子網壇的開放態度全賴前人種樹。1981年5月，傳奇球手金夫人成為首個出櫃的知名女將，兩個月後，正值生涯巔峰的「女金剛」娜華蒂露娃亦承認是雙性戀；獲前輩闢路，2004年登上一姐寶座的法籍好手馬莉絲姆，亦在早年出櫃。網球圈中亦有相反意見，澳籍名宿歌特因反對同性婚姻惹爭議，娜華蒂露娃在今年澳網拉橫額，要求以歌特命名的球場改名。

金夫人成網壇先驅 女金剛認雙性戀

男子網壇情况相異，雖然費達拿等球星公開支持，但出櫃者寥寥可數。2017年，美籍球手華夏利在掛拍10年後才出櫃，男雙四大滿貫得主靴拔亦稱行內恐同文化盛行。而職業網球聯會（ATP）近日在社交平台以「sissy」（娘娘腔）形容球員，最終公開道歉，足見圈中的性別定型牢不可破。

足球壇亦有類似情况，去年女子世界盃已出櫃的球員多達38名，佔6.8%冠絕歷來國際足球賽。美國隊隊長韋冰露在8強建功奠勝後表示：「冠軍球隊中一定存在同性戀者，這是基於科學。」這和英超屈福特隊長迪尼所言不謀而合，他曾稱每支球隊最少有一名同志球員。

男同志被指較陰柔 數據推翻偏見

另一英超球星基奧特則承認球員「不可能」出櫃，否則會陷入痛苦。研究體壇性別和性向問題的紐約州立大學水牛城分校教授Susan Cahn，指男子足壇包容性低，未能擺脫男同志較陰柔的刻板印象，因此出櫃會被認為不夠剛陽、較難達到競技要求。不過，上屆奧運56名出櫃運動員中，逾20人奪得獎牌，性取向影響水平的說法或難站得住腳。