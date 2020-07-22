車仔爭前四最後直路 紅軍捧盃夜 美臣蒙特求勝「贈興」

利物浦vs.車路士 now611/621台 明晨03：15直播

利物浦近日拆除晏菲路部分看台，改建為臨時頒獎台。據報賽會已批准利物浦申請，允許300名紅軍成員親友出席這場閉門賽事及捧盃儀式。對上一次為球隊贏得聯賽冠軍的名宿杜格利殊，將向紅軍球員頒發冠軍獎牌，並由早前因傷提早收咧的隊長佐敦軒達臣高舉獎盃。領隊高普笑言，像是聖誕等待拆禮物：「球員經歷了不少挫折，如今比任何人都值得獲取冠軍。」他強調，球員不會被慶祝活動分散比賽的注意力。

准利物浦300人場內慶祝

利物浦首奪英超，主將穆罕默德沙拿表示：「我們接受考驗時保持耐性，現在終於獲得回報。」今仗對利物浦或成例行公事，但對正爭逐前四席位的車路士而言，要打入下季歐聯可謂不容有失。剛於英格蘭足總盃4強建功的中場美臣蒙特揚言，準備好以勝仗破壞紅軍的派對氣氛：「我很好勝，看到對手捧盃感覺不好，但他們（利物浦）奪冠實至名歸。」他又稱，會留在現場看頒獎禮，「這將會激勵我們下季努力爭冠」。

車路士領隊林柏特確認，中場尼高路簡迪因傷仍未能上陣，但在足總盃未有上陣的基斯甸普列錫，勢復任正選。這名美國隊中場效力多蒙特期間，曾與利物浦領隊高普共事，上月底他建功擊敗曼城，間接造就紅軍提早封王。21歲的他今季首征英超，上陣23場入8球及助攻5次，表示教練及隊友給予信心，助他快速融入球隊。

車路士勢6.8億簽夏維斯

另外，藍戰士除了普列錫及已加盟的迪姆華拿，下季勢多一名德甲兵。據報車路士開出7300萬鎊（約6.84億港元），成功羅致利華古遜射手夏維斯，他在完成下月歐霸賽事後將向新東家報到。

（英超消息）