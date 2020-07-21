雷加利斯難逃降班厄運 煞科戰和皇馬1分飲恨 切爾達逃出生天

昨仗非勝不可的雷加利斯，開賽9分鐘已被沙治奧拉莫斯射破大門，雖有拜恩基爾完半場前扳平，但馬高阿辛斯奧在52分鐘再次超前。戰至78分鐘，羅渣艾沙尼建功追成2：2，但查維亞哥迪斯和洛迪古斯阿尼斯末段先後失機，未能助球隊絕殺。雷加利斯今季最終以36分排尾三，將與馬略卡及愛斯賓奴一同降班，墨西哥籍主帥艾古爾賽後自言勢將離隊。

武磊煞科戰助攻被推翻

至於切爾達則作客以0：0賽和愛斯賓奴，以37分保住尾四，逃過降班一劫。愛斯賓奴已提早三輪降班，昨仗成例行公事；前鋒武磊在上半場補時階段，幾乎助攻予阿祖安恩巴巴，後者將皮球送入網，但視像裁判（VAR）認為皮球撞到球證判入球無效；武磊其後在72分鐘被換出，無緣在告別西甲前再添入球，下季去向成疑。

格蘭納達反壓基達菲首闖歐戰

歐霸方面競爭同樣激烈，CF格蘭納達憑蘇爾達杜、佩亞達斯、卡路士費南迪斯及安祖蒙托羅各建一功，主場以4：0大勝畢爾包。而基達菲三度被VAR推翻入球，加上在69分鐘射失12碼，作客以0：1不敵下半場補時9分鐘才由安度查奠勝的利雲特。格蘭納達以兩分壓過基達菲升上第7，由於今季西班牙盃因疫情延期，原本由西盃冠軍取得的歐霸附加賽資格，改由西甲第7名頂上，格蘭納達趕上尾班車，亦是球隊成軍89年來首闖歐洲賽。西維爾昨則宣布斥資2400萬歐元（約2.1億港元），簽入AC米蘭借將蘇索。