迪基亞斷送曼聯爭冠夢 英足盃犯錯招敗 車仔過關決戰廠兵

曼聯在今季聯賽及聯賽盃16強「三殺」車路士，昨仗如過去對勁旅時改打三中堅陣式，讓車路士半場取得逾六成控球權，至完半場前出現轉捩點，此前被敵衛撞傷頭部的曼聯中堅艾歷拜利，再與隊友哈利馬古尼相撞致頭破血流，隨即送院治理。曼聯踢回4後衛陣式後即失手，被車路士中鋒基奧特於補時11分鐘接應傳中近射破網。

曼聯換邊後僅一分鐘再受打擊，車路士中場美臣蒙特截球後遠射，迪基亞犯錯讓皮球在近柱入網，加上馬古尼在74分鐘解圍擺烏龍，曼聯僅憑波基斯費南迪斯的12碼「破蛋」，以1：3落敗。

蘇帥護航 摩連奴稱高薪續約幸運

迪基亞昔日連番「神救」、過去6季四奪曼聯年度最佳球員，惟近兩季表現下滑，不時因嚴重犯錯而失球，單是今季已有4次（見表）。隨着這名29歲西班牙隊門將信心受挫，外界再次談論應否改由羅美路把關，並在下季收回借至錫菲聯的甸恩軒達臣。賽後領隊蘇斯克查僅稱愛將可做得更好：「迪基亞知道，他應能救出第二球，即使再來100次也可救出100次，但這就是足球。迪基亞之後也作出兩至三次精彩撲救，我們應向前望，集中下仗（對韋斯咸）比賽。」

前帥摩連奴也參與討論，稱迪基亞去年9月獲高薪續約實屬幸運：「當時我認為曼聯不需支付那麼多金錢留住他。一兩年前全世界都關注他，如今很多大球會都對他關上大門。當然我都認為，迪基亞的反應和技術仍是首屈一指。」

林柏特阿迪達8‧1爭奪執教首冠

車路士晉身下月1日的決賽對阿仙奴，將是兩名少帥林柏特及阿迪達，爭逐執教生涯首項錦標。兩隊過去5度在決賽交手，上屆歐霸車路士大勝4：1，2017年足總盃則由阿仙奴險勝2：1。

另外，應屆德甲亞軍多蒙特擊敗曼聯，昨落實簽入英冠伯明翰的17歲英籍新星祖迪比寧咸，據報簽約5年，轉會費2500萬歐元（約2.2億港元）。