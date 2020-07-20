咸美頓匈牙利站封王 總成績反超前 平舒密加單一分站紀錄

匈牙利站昨正賽前下雨，第7位起步的韋斯塔本維修站出車便撞爛頭翼，要在起步格緊急維修。至於排位賽第2及第4的保達斯、佩雷斯，均因為外線較濕，起步失利。咸美頓、韋斯塔本及史度爾則進佔前三，亦數圈內由中性水胎轉用乾胎，保持早段優勢。咸美頓最終首先完成70圈賽事，兼取得最快圈速的額外1分。曾跌至第6的保達斯力追，亦未能趕過韋斯塔本，只得第3，總成績被咸美頓反超前5分。

賽點戰車被指違規 賓洛圖促來季堵漏洞

史度爾則力壓法拉利的維迪及紅牛另一車手艾邦，獲得第4，是他自去年德國站後最佳排名。其賽點隊亦升上車隊榜並列第3，但戰車的合法性繼續受各隊挑戰。繼雷諾日前投訴，平治非法向賽點提供煞車散熱部件的設計繪圖，國際汽聯（FIA）未來兩周聆訊後，法拉利亦表明不滿現時條例，容許賽點在下季照抄平治今季戰車，領隊賓洛圖暗示這種戰力提升，亦應使用每季有上限的研發代幣：「這是一個漏洞，對其他車隊並不公平，如我們便已為部件升級使用代幣。」平治方面則表示賽點今季在部分彎道速度比自己還要高，反駁戰車倒模的指控。

FIA會長：舒密加仍在努力康復

另外，FIA會長、前法拉利領隊杜特昨亦有觀戰，更提到舒密加的近况：「我上周去看過他，仍在努力康復，他和家人都希望世人能再看到他。」51歲的舒密加於2013年尾滑雪遇嚴重意外，此後未曾公開露面，今年有傳他會做幹細胞手術，但因疫情延期。