奧巴兩球 廠兵挫曼城 8次對壘首勝 破紀錄21次闖決賽

阿仙奴於19分鐘藉一次連續18次傳球後打開紀錄，奧巴美揚最後接應尼高拉斯比比傳中射入。71分鐘，「奧巴」又獲基蘭泰亞尼助攻單刀破網，自2017年4月的足總盃4強賽後，再次擊敗曼城。阿迪達上場英超帶領阿仙奴勇挫冠軍利物浦，在第2次與恩師曼城主帥哥迪奧拿交手，便藉高效率攻門（見表）取勝，他說：「我們擁有棒極的化學作用，這是球員都了解的。連贏兩支可能是歐洲目前最佳球隊，我們的球員值得嘉許。我不介意那個球員上陣，他們值得信任，即使變陣，每個人都準備就緒。」他又希望近期成績能說服奧巴美揚留隊。

雷斯洗脫污名 尹佩斯讚一夫當關

惟此役被選為最佳球員並非奧巴，而是隊友守將大衛雷斯。他上月中在英超吞曼城3蛋時兩度犯錯兼領紅，他說：「足球就是為了生存，這就是我所做的。我只可以為出錯負責，然後努力不懈。我們將嘗試為阿仙奴贏得錦標。我時常認為，這球隊值得再綻光芒。」阿仙奴名宿尹佩斯形容雷斯一夫當關：「他封阻了對方所有的皮球。我想他頂走了25球。他的表現無與倫比。」

哥帥憂礙歐聯備戰迎皇馬

英超亞軍曼城早於3月初已捧走聯賽盃，並憧憬下月復賽的歐聯，但負阿仙奴後，已篤定無緣榮膺「三冠王」。取得22場盃賽首敗的哥迪奧拿說：「我知道阿仙奴有5個後衛，採用壓迫戰術。他們防守了得，對利物浦時已有目共睹。這是全都知道，但我們的表現就是不太好。」

哥帥又憂心敗仗會影響8月7日迎戰皇家馬德里的歐聯16強次回合比賽，「己隊現在有兩周時間備戰。我們固然想入足總盃決賽，然後一周後對皇馬。在比賽節奏角度而言，我們失去了這機會」。

（英足盃消息）