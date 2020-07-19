東奧公布明夏賽程 江旻憓為港打頭陣 李慧詩5日內衝雙金

花劍男將7‧26登場

東奧延至明年7月23日揭幕，賽會繼落實資格賽安排後，前晚再公布延期後的賽程，順序大致與今年原有賽程相近。棒球及足球趕在開幕前兩天上演首輪賽事，現時女子重劍世界排名第7的江旻憓，將於7月24日出戰個人賽，衝擊港隊今屆首面獎牌。張家朗、張小倫及蔡俊彥，早前歷史性刺下男子花劍團體及個人資格，則會在7月26日起上場。場地單車則會在8月2日開賽，港隊因未獲團體追逐及團體爭先賽資格，爭牌希望李慧詩將於兩天後的凱林賽（又稱競輪賽）亮相，再於8月6日與首征奧運的李海恩，轉戰一連3天的爭先賽。

石偉雄泳隊7‧24分途出擊

體操隊「跳馬王子」石偉雄將於明年7月24日在男子跳馬資格賽登場，爭入8月2日的決賽。泳隊將在7月24日出戰接力初賽，星將何詩蓓及歐鎧淳則在7月26日起分途出戰個人項目。而乒乓球隊、首戰奧運的空手道女將劉慕裳，與「小美人魚」何詩蓓均具備衝擊獎牌的實力。東奧於明年8月8日閉幕，當天上演田徑、拳擊等項目。港隊在國際賽暫停前已取下30張入場券，高爾夫球女將陳芷澄、羽毛球隊、田徑隊以及賽艇隊等代表，亦大有機會獲資格。