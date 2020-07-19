擊倒學習障礙 井川姊弟得道 輸在起跑線拒自卑 混血港將習跆拳覓前路

姐姐雪奈3歲時被發現天生弱視，左眼遠視達1100度，右眼亦有500度，導致她專注力不足；當時出世不久的弟弟龍一，後來亦確診過度活躍症。曾習跆拳道的媽媽將二人帶到昔日道場，但雪奈因厚重眼鏡經常滑落，初時十分抗拒，龍一亦不懂控制情緒，常被教練責罰，但久而久之逐漸適應，二人亦慢慢各展所長。17歲的雪奈好勝，喜愛搏擊，3年前加入港隊；龍一則較內斂、有耐性，擅長需琢磨動作的品勢（套拳），去年亦隨姐姐步伐入選港隊。

雪奈弱視 龍一患過度活躍

自小與別不同，可曾因此自卑？雪奈斬釘截鐵答道：「沒有。」全賴樂觀的「港媽」自幼灌輸姊弟二人毋須「收收埋埋」，而是大方擁抱自己，成為雪奈面對旁人目光時的信念：「我不怕向其他人承認自己的缺憾，更可證明正常人做到的事，我也能做到。」

相較如朋友般相處的媽媽，日籍爸爸是百分百嚴父，雪奈笑言「就和大家對日本人的印象，什麼都講紀律」。剛考畢中學文憑試，正享受漫長暑假的雪奈，至今恪守每天下午二時後才可用手機的規矩；少成若性，雪奈也不覺苦悶，反而善用閒暇增長知識：「如沒這些規矩，可能我整日只玩電話。現在每天9時起牀，有空就看書，主要都是關於跆拳道的知識或拆解技術。」

至於愛好多多的龍一，除了兼顧每周5天的跆拳道訓練，亦因鍾情電影《星球大戰》，兩年前學習日本劍道至今。

視港為家 冀延續港將身分

每年暑假到大阪探親，雪奈和龍一把握機會在當地道場練習，近兩年亦隨地區隊集訓。提及今年行程勢因疫情告吹，龍一難掩失落道，掛念一同練習的日本朋友。至於下周迎接放榜的雪奈，正考慮赴日升學，既有尋根之意，亦為進修跆拳道：「如能達到要求，想嘗試到日本隊跟操，因為水平較香港高。」

姊弟二人有日本護照，但雪奈強調以香港為家，希望延續港將身分：「每次到日本放假，時間一長就想回港。我有一半港人血統，在這裏長大，有歸屬感，不會因為有一半日本血統就想離開。」

■跆拳道小知識

奧運跆拳道只設搏擊賽，品勢則是世界跆拳道總會承認的標準套拳，2018年首次成為亞運項目。跆拳道與空手道均設搏擊及套拳，東京奧運增設空手道，驅使世界跆總改革品勢，並在2017年世界大學生運動會，將觀賞性較高的「自由品勢」納為決賽指定項目，翌年亞運再於團體賽加入「新品勢」。

文、圖：黃頴恩