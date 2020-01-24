林伯鬥紅魔憂VAR煞車 足總盃4強前質疑偏袒 蘇斯克查斥干預執法

曼聯vs.車路士 無綫85台 明晨01：00直播

曼聯在英超累計獲得10次VAR得益改判（見表），冠絕聯賽各隊，不利判決更只得兩次。部分犯規被指走漏眼，如車、曼在2月的英超交手，哈利馬古尼疑踩到巴舒亞伊未被罰紅牌，域陀連迪路夫上場疑踢跌水晶宮翼鋒韋費特沙夏，亦未輸12碼。水晶宮領隊鶴臣日前便諷刺VAR如黑白默劇可笑，林柏特亦加一腳，稱VAR沒糾正主球證的明顯錯誤：「我原本以為有VAR的存在會公平一點，但似乎曼聯得益較多，希望己隊是今場獲眷顧的一方。」

曼聯聯賽10次改判得益

曼聯領隊蘇斯克查不點名批評林柏特干預執法，又稱曼聯球員近期也經常遭到惡意犯規，對手也沒被罰，認為誤判不構成偏幫。FIFA球證委員會主席、意大利前名哨哥連拿日前稱，會加強投資，希望執法團隊得到更好的技術支援，減少誤判。

回說今仗，雖然車路士連同聯賽盃，之前已被曼聯「三殺」，但在上周三險勝諾域治的他們，有多兩日休息，在聯賽亦領先李斯特城及曼聯一分，兼且因為這兩隊將在英超煞科戰互撼，「藍戰士」前四位置仍穩，可專注今場。

車路士養精蓄銳 求扭轉對賽劣績

另邊廂，曼聯在4日後的聯賽再鬥韋斯咸，在聯賽得失球輕微落後李斯特城下，未知足總盃會否留力。已連續多場正選的拉舒福特、安東尼馬迪爾、波基斯費南迪斯，可能讓路予借將恩哈路、倒戈的桑馬達等。

早前續租至明年1月尾的恩哈路，4年前曾與屈福特殺入足總盃4強，但未能晉級決戰曼聯，今次稱要改寫職業生涯最佳：「心理全部準備好了，如果我被點名上場，便會全力為球隊爭勝。」