足總風雨中獲撥款 楊德強:打守勢波 審計報告揭體壇弊病 籲團結化危為機

文：余瑋、方嘉豪

圖：楊柏賢

立法會民政事務委員會早前審視足總「展望2025策略計劃」，民政局足球專責小組建議，撥款設時限及削減職位資助，並需在3個月內提交改善計劃。楊德強表示，此舉非懲罰，而是出現問題時，撥款機構需設機制監管：「足總高層的表現有檢討空間，所以調整人工及整合資源，希望足總認真跟進改善。民政局會在2022年底中期檢討，再決定最後兩年撥款如何處理。」

足總改善責無旁貸

楊德強參與多次帳委會聆訊，他說過程中足總顯示行政錯漏，高層責無旁貸必須「執正」：「足總職員亦需重新認識工作崗位及責任，加強現代管治意識，董事局亦要發揮監管職責。」民政局被指過去撥款側重足總高層薪金，他澄清：「這不是很全面的說法，除了民政局，支持足總足球發展的還有康文署及賽馬會，三方撥款合計，足總職員薪金與足球推廣訓練項目開支，其實是三七之比。」

自2016年初出任體育專員，楊德強認為工作與球員無異：「踢波有攻守轉換，不同工作都是一樣，有時要進取點，發生問題時就打守勢波，最重要是團隊精神和齊心。」他有感香港足球要進步，需各司其職做好本分：「無論足總、球會及政府部門等，大家都有角色，如何配合最重要。可能有人說踢波要踢全能足球，但球員不能連教練或球證的工作也想做，不要覺得自己做的事一定對，要多聽他人意見。我希望足總與球會改善溝通，少點批評指摘，多點善意溝通及建設性意見，相信可解決很多問題。」

上一份五年策略計劃，外界關注港超入座率未達標。楊德強認為，港超有可觀性，但要推動更多球迷入場，足總及球會都需花更多工夫：「有球會默默耕耘，有球會卻經常批評。我常看到有球會每到季尾就說下季不搞，如每季如此，試問怎爭取球迷支持？不能所有事都怪足總，球會也要有吸引球迷的長遠規劃。」他又認為，港足世界排名未達標，惟表現有進步踢出拚勁，並點名陳俊樂和梁諾恆現於中國球會落班，引證年輕球員有力踢高水平賽事。

籲球圈少批評多建設

「展望2025策略計劃」有七大目標，楊德強稱經全盤考慮支持改革青訓，改由球會主導青訓工作及成立超級青年聯賽，但同時保留多項建議，如力爭港足2034年晉身世界盃決賽周，他承認難度極大，放眼短期具體計劃更實際：「這份計劃是2020至25年，我們更關注未來5年的成果。」至於有提議成立獨立港超賽會，楊德強稱政府原則上沒特別反對，但條件要成熟，在港超仍未有很多投資贊助下，看不到短期內成事的可能性。