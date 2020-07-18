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2020年7月18日星期六
皇馬奪西甲 施丹掌艦11冠 壓巴塞提早一輪捧盃 「喜悅勝過贏歐聯」
巴塞衛冕失敗 施迪安認帥印不穩
維港泳連續兩屆取消
曼城體系難尋替代 細節決定命運
與曼聯齊輕勝 李城續贏得失球排第4
體壇快訊：29歲舒賀爾尼掛靴
電視精選
足總風雨中獲撥款 楊德強:打守勢波 審計報告揭體壇弊病 籲團結化危為機
國歌法生效 噓國歌成禁忌 「冀球迷勿將政治帶入球場」
視仇志強為偶像 自認利物浦死忠
展望東奧 看好何詩蓓有力衝牌
疫下追趕啟德體育園進度
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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皇馬奪西甲 施丹掌艦11冠 壓巴塞提早一輪捧盃 「喜悅勝過贏歐聯」
巴塞衛冕失敗 施迪安認帥印不穩
維港泳連續兩屆取消
曼城體系難尋替代 細節決定命運
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