曼城體系難尋替代 細節決定命運

阿仙奴vs.曼城 無綫85台 明晨02：45直播

曼城的兩年歐戰禁令上訴得直，公道與否固然大可討論，至少是打救了藍月上下許多人。儘管英國政府宣布暫擬10月重開觀眾席，保障了球會部分收入，惟藍月一旦損失歐聯的轉播費和獎金，一切使費皆難免縛手縛腳；球星教練雖說可以選擇跳船，可是在此時勢亦恐遭趁火打劫敲竹槓。至於青訓系統中，足以進入哥迪奧拿法眼的小將，話多真係唔多，話少可以算少，比較常用的始終得菲爾科頓一個，頂替大衛施華這個「自由八號位」之一乃天造地設，卻完全無助自去夏利萊辛尼重創與高柏尼離隊後，所產生的骨牌效應。

舊將離隊牽一髮動全身

首先必須強調，曼城今屆乃不夠好而已，若放在費格遜王朝年代，大抵還是足夠稱霸有餘。就算對比利物浦，也只是不及對方經濟實惠，論xG（預計入球）及預期積分卻一直拋離群雄。因此以下所述的藍月缺失之處，可謂吹毛求疵，無奈卻屬必要的吹毛求疵。例如辛尼幾乎全年報銷，對於近年重視翼鋒拉闊的哥帥打擊甚大，折損了唯一正宗左腳快翼，無人跟右邊的史達寧雙翼齊飛。彌補方法當然有，但效果就是不一樣，細節決定了命運。

老實說，柏高估計曼城早已預算去年賣走辛尼，於是組軍方針之一為送走丹尼路雷斯與戴爾夫，捨棄擅長執行邊衛內移串演中場防範反擊的隊員，引入助攻力強的祖奧簡斯路與安祖利奴（季中借走），輔以史達寧與馬列斯或貝拿度施華的內移翼鋒角色。獨立地看，此變化毫無問題，問題卻在於，就像食蟹不能同時食柿，當防線欠缺高柏尼的領導，拿樸迪亦經常養傷，加上邊衛壓前，缺口自然擴大。何况不止如此，隨後乃費蘭甸奴被迫扼守中路，防中則交棒給英超新丁洛迪卡斯簡迪。雪上加霜為阿古路踢吓唞吓更提早收檔，失去了獨一無二的類柱躉作用及門前觸覺把握力，前場斷波再輸反擊的風險相應提高。

明晨鬥阿仙奴爭入足總盃決賽

所有非致命的元素疊加，換來失冠苦果。據報藍月斟妥硬爆型的華倫西亞翼鋒費倫托利斯，乃合理的補完之舉。假如哥帥從舊東家拜仁慕尼黑招攬到後防通天老倌阿拉巴，更堪稱一步到位。然而都係嗰句，增兵多少講求運氣，而且即使合用也是來季之事，今天跟一個月前交鋒的基本條件沒變。

有異的是，阿仙奴鐵了心改用三四三，阿迪達表明奧斯爾操練正常，卻基於「純足球原因」遭冷待，換言之放棄陣地戰創造力，專注防反。奧巴美揚在周中迎紅軍僅中後段入替，留力意圖明顯。只是哥帥證實副選門將哥迪奧巴禾因肌肉毛病缺陣，兵工廠看來又流失一個潛在的爆冷因素了。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。