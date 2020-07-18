皇馬奪西甲 施丹掌艦11冠 壓巴塞提早一輪捧盃 「喜悅勝過贏歐聯」

皇馬射手賓施馬是役梅開二度，今季累積21個聯賽入球，在射手榜亦追至只落後美斯兩球。美斯昨晨亦有罰球進帳，但巴塞主場遭奧沙辛拿絕殺輸1：2，提前一輪衛冕失敗。穩定性成為兩隊季尾復賽的分野，停擺前4場僅1勝的皇馬豪取十連勝，近3季首奪西甲，相反巴塞此仗落敗以外，亦曾3次和波，共失9分。

施丹平均19場1冠

施丹稱因為這樣，贏西甲比贏歐聯成就感更大：「我會更高興，因為這是38場的努力，而我們也要去到尾二一周才完成這件事。」他稱疫情下閉門捧盃的感覺奇怪，但相信無損球迷在家中的喜悅。他迄今執教皇馬209場贏11次奪標，平均19場1冠，今季暫失23球，是球隊1969年奪標後最少。

拉莫斯馬些路破紀錄只欠一冠

失冠的美斯則罕有發火炮轟球隊表現，預言在歐聯會被拿玻里淘汰：「我們不想這樣完季，但這仗確是過去一年的縮影，球隊不穩定、脆弱又緩慢。」巴塞於歐聯16強首回合作客以1：1打和拿玻里，此賽事已成為他們唯一的冠軍希望。皇馬會長皮里斯則稱，隊長沙治奧拉莫斯會在球會掛靴，拉莫斯與左閘馬些路同獲22冠，若下月揚威歐聯，便可追平名宿柏高真度的23冠隊史紀錄，惟皇馬暫於16強首回合主場以1：2不敵曼城。皇馬與巴塞將與馬德里體育會及西維爾出戰下季歐聯，歐霸則只有第5的維拉利爾確保資格，皇家蘇斯達、基達菲、華倫西亞及格蘭納達等4隊，將在煞科日爭逐另外兩席。