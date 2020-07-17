港超下季試行超級外援 引球星重振球市 新例或削小將機會

「超級外援」準則為須在國際足協排名前50名的國家頂級聯賽，曾參賽最少一季，或曾代表國際足協排名前50名的代表隊，至少上陣一場國際賽。據了解，足總總幹事袁文川日前向各港超隊發信，表示足總雖在早前否決「超援」建議，但香港飛馬修訂方案，將排名前100名國家收窄至前50名，上月底球會再次投票得出6票贊成、3票反對，董事局經審視後決定接納建議，實行一季後檢討。換言之，下季港超外援名額將由「註六出四」改為「註六出五」，其中一人為「超級外援」。

前南華雙星畢特及基士文、烏拉圭隊名宿科蘭等著名球星，以往參加本地聯賽帶動球迷入場，但球圈擔心超級外援準則仍然寬鬆，因現時部分港超外援均符合此資格。有球圈人士認為，需以一定成本羅致超援，因而必會考慮該球員的宣傳價值及吸引力。

球圈人士：考慮宣傳價值吸引力

對於有指此舉影響年輕球員，這名球圈人士反稱起用太多年紀較大的入籍兵，亦會扼殺本地小將上陣機會。另外，早前有建議放寬球員今季可為第二間港超隊出戰盃賽，據悉足總考慮國際足協最新指引，球會應以原有班底完成相同球季後，決定維持賽例，球員今季只能為一間球會參加同一盃賽。

大埔欠薪未解決 續向贊助商追討

另邊廂，港超球會和富大埔欠薪問題仍未完全解決，勞資雙方昨在沙田政府合署的勞工處第二次會面，會後只達成共識。據悉，大埔會方需於未來一個月內支付截至5月中的薪金，但合約餘下約一個半月薪金涉及逾百萬元，亦只能待會方續向贊助商追討。大埔秘書長陳平稱，球會因贊助商宏大環球未能完全履行合約而「孭鑊」，但承諾日後會更完善處理合約事宜以保障球會：「香港球壇若常有這些不穩定的經費來源，會令有意投資本地足球的人卻步。」

他希望贊助商跟球會商討解決方案，否則不排除採取法律行動。職球員代表馮凱文承認，若球會、球員與贊助商三方能好好溝通，不用落入現時局面：「與其花錢對簿公堂，倒不如找回球員欠薪更好。」