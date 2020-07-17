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2020年7月17日星期五
阿迪達促「泵水」救廠 近5年首挫紅軍 乘機籲高層增兵重建
普巴勢續約曼聯5年 周薪390萬膺紅魔「打工皇帝」
東奧落實資格賽6．29截止
祖雲3仗不勝 榜首優勢減
波圖重奪葡超 聖卡斯到場祝賀
NBA設防疫舉報熱線 D侯活高拔斥矯枉過正
體壇快訊：堤安姆表演賽挫貝列天尼
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港超下季試行超級外援 引球星重振球市 新例或削小將機會
戴偉浚落實戰中超 離狼隊投深圳佳兆業
學界D1泳賽10‧14燃戰火
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【明報專訊】（請看附圖）
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