阿迪達促「泵水」救廠 近5年首挫紅軍 乘機籲高層增兵重建

英超冠軍利物浦雖藉沙迪奧文尼在20分鐘打開紀錄，卻因隊友守將華基爾雲迪積克在32分鐘，被阿仙奴前鋒雷斯尼爾遜逼甩皮球，最後由拿卡錫迪扳平。紅軍門將艾利臣完半場前傳球失誤，被拿卡錫迪截得皮球，再傳予尼爾遜攻入2：1奠勝球。紅軍領隊高普領軍5年來首負「兵工廠」，賽後36戰得93分，尚餘兩輪下，無緣追平曼城前季締造的聯賽100分最高分紀錄。

後防屢犯錯 利物浦無緣百分封王

雲迪積克承認犯錯猶如送禮，但高普並沒怪責球員，亦拒談錯失紀錄，只為取得七成控球權，以及24次攻門遠勝阿仙奴的3次下輸波而失望。此外，利物浦昨落實下周三主場迎戰車路士的聯賽後，舉行捧盃儀式。阿仙奴賽後以53分排第9位，仍有機會出席下季歐霸。

阿仙奴主帥阿迪達賽後讚賞麾下，但承認實力和紅軍存在巨大差距，承認增兵的一大考量是資金：「這個夏天轉會市場是一個重要問題。這是沒有魔術的，明顯地我們需要加強陣容，要多久才追上差距，視乎環境和資源。」他的最新獵物據報是些路迪前鋒奧辛尼艾度亞迪，以及愛斯賓奴中場馬克洛卡（見表），而為求加強實力，料放棄後衛柏柏斯達夫普路斯和中場古安杜斯等。此外，被阿迪達垂青已久的加納隊中場湯馬士柏迪，據報將與馬德里體育會續約，周薪增至13萬鎊。

卡尼破200球 曼城哥帥創紀錄

熱刺則憑射手孫興慜建功，加上哈利卡尼梅開二度，作客以3：1挫紐卡素，只少狼隊1分。狼隊完場前輸12碼，作客被般尼被逼和1：1。卡尼賽後為職業賽生涯上陣350次入201球而高興，隊友後衛奧里亞未受弟弟兩天前被槍殺影響及踢足全場，獲領隊摩連奴稱讚堅強。

另外，大衛施華先建功後助攻加比爾捷西斯，助曼城以2：1擒般尼茅夫，哥迪奧拿成為首個在英超領軍150次，破紀錄取得111場勝仗的領隊。