足壇快遞：2022年世盃賽程出爐

侯克12月約滿離上港

2016年加盟中超上海上港的33歲前鋒侯克，近日接受巴西傳媒訪問時指將在12月約滿後離隊，但未有透露去向；宿敵上海申花則簽入宣布復出的35歲前尼日利亞國腳馬田斯。另外，熱刺據報擬收購北京國安的韓國隊後衛金玟哉，料轉會費達1700萬歐元（約1.5億港元）。

韋根8蛋屠城締隊史紀錄

早前因財困而申請破產保護的英冠球隊韋根，昨晨聯賽迎戰侯城有中場基蘭杜維爾上演帽子戲法，最終以8：0狂勝對手，創下隊史最大勝仗及追平英冠16年的紀錄，賽後升上第13位。次席的西布朗在主場與富咸互交白卷，在聯賽尚有兩輪下續保持重返英超的希望。

國際邁阿密吞兩連敗

上周閉門開鑼的「美職回歸盃」昨續於中立場上演賽事，在揭幕戰敗陣、由名宿碧咸擔任班主的國際邁阿密以1：2不敵費城聯，在A組未能打開勝利之門。同組的奧蘭多城則以3：1大勝紐約城，兩戰全勝後續居榜首。另外，溫哥華白帽今早將與聖荷西地震，惟5將因新冠病毒肺炎疫情而缺陣。