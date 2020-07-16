曼聯闖歐戰勢碎晶 基奧特一槌定音 車仔穩列第3

車路士上場吞錫菲聯3蛋，昨仗正選有5個調動，包括以33歲的基奧特掛帥。他上半場補時階段接應基斯甸普列錫傳球頂入奠勝球。

「藍戰士」賽後36戰得63分，多亦爭取參戰下季歐聯的李斯特城和曼聯4分。「紅魔」上仗打和修咸頓曾失升上季席機會，明晨作客5連敗和只入2球的水晶宮，誓以3分為目標。

福仔行善獲頒榮譽博士

惟據報由於曼聯下周日足總盃4強大戰車路士，故此役或收起前鋒格連活特和中場保羅普巴。此外，勞基梳爾及班頓威廉斯分別足踝和眼部受傷，令達洛治或需移至左路防守。

另據英國《電訊報》報道，達洛治勢與菲爾鍾斯和連格，以及被外借的基斯史摩寧、馬高斯盧祖及阿歷斯山齊士今夏會被賣走，以籌錢羅致多蒙特新星查頓辛祖。而一直為貧窮家庭籌款提供食物的射手拉舒福特，昨獲曼徹斯特大學頒授榮譽博士學位。至於復賽6戰只勝出1次的李城碰錫菲聯時，將有蘇恩古停賽，占士麥迪臣及芝維爾等4將也因傷缺陣。

維拉白禮頓續為護級搶分

另外，落後尾四屈福特4分的尾二球隊阿士東維拉，現只餘包括明晨作客愛華頓的三輪比賽搶分；而未「上岸」的第15位白禮頓，將作客復賽後6戰錄得3勝2和1負佳績的修咸頓。