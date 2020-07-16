皇馬誓挫黃潛提前封王 夏薩特料復出 為防疫拒出席市政府慶功

皇家馬德里vs.維拉利爾 now632台 明晨03：00直播

巴塞隆拿vs.奧沙辛拿 now633台 明晨03：00直播

《馬卡報》報道，即使今季只完成36輪聯賽，但執法團隊已判出145個12碼，打破西甲紀錄。維拉利爾獲得當中11個佔最多，但有1次宴客，因此與10射全中的皇馬並列今季12碼之王。然而，是役球證靴南迪斯今季4次執法關於兩隊的比賽，都未曾判任何12碼。皇馬近10次在他手上更只得2勝3和5負，包括2月不敵利雲特。當日拉莫斯便質疑他兩次未判對方手球，而且態度傲慢，認為或與他有過節。

巴塞迎奧沙辛拿 阿蘇促為失冠反省

馬德里政府早前計劃籌備皇馬封王派對，但好意未獲球會接受。皇馬方面發聲明，稱球員不會到西貝萊斯廣場與眾同樂，也呼籲會員及球迷負起抗疫責任，避免參加活動。主帥施丹亦說：「我知會有很多聲音圍繞，但球隊只關注明天比賽，當然我們也要為球迷設想。」他補充翼鋒夏薩特足踝不感痛楚，此役可復出。客軍中場辛迪卡索拉近日則盛傳轉投卡塔爾艾薩德或土耳其比錫達斯。

同時間出賽的巴塞隆拿，則會迎戰奧沙辛拿，賽前公布下季球衣，將由格仔紋轉回用傳統的紅藍直間。射手蘇亞雷斯承認衛冕已近乎不可能，球隊上下都應該反省：「是我們令冠軍溜走，我們現在只會專注爭歐聯。一場失利的代價可以很大，要警惕自己。」

華倫傳大清洗恐星散

暫列第3的馬德里體育會將作客第6的基達菲，主隊雖仍要確保歐霸席位，戰意不成疑問，但復賽9場只得1勝，與馬體會各項賽事近17次交手不勝且沒有入球。落後基軍4分排第8的華倫西亞，在迎戰榜尾愛斯賓奴前則傳大清洗。《世界報》等指馬來西亞籍班主林榮福閂水喉，會放走柏利祖、干度比亞等主力。