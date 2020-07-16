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2020年7月16日星期四
陳偉豪掛靴 揮別21年生涯 「在球圈風雨中長大」 冀成立退役球員工會
葉鴻輝謝豪哥守護 黃洋：學習對象
歷代隊長退役展第二春
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哥帥促詆毁曼城者道歉
柏沙歷生涯首戴帽 阿特蘭大主場打雷
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【明報專訊】（請看附圖）
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