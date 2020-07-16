體壇快訊：黃金寶李振豪任教大大使

東奧10公里泳賽勢改道

在東京奧運延期一年下，游泳10公里公開水域賽據報受明年潮汐影響，水位下降1米而需更改賽道，但仍在台場海濱公園舉行。男子組賽事暫定明年8月5日舉行，女子組則早一日。

班尼斯比士利復賽前確診

NBA日前公布兩球員確診新冠肺炎，離開復賽地點奧蘭多迪士尼。薩克拉門托帝王小前鋒夏里遜班尼斯證實自己染疫，ESPN則指新加盟布魯克林籃網僅1周的比士利亦中招，令球隊再簽前紐約人前鋒蘭斯湯馬士。侯斯頓火箭球星夏登則已歸隊。

ABL腰斬 稱籌備下季

東方龍獅籃球隊以「香港東方」名義參戰的東南亞職業聯賽（ABL）昨宣布腰斬今季賽事；賽會表示正籌備下季，間接否認早前傳出或因財困解散的傳聞。東方行政經理李樹榮認為疫情下腰斬是最適合的做法，及早公布有助各球隊部署。

維迪料投賽點取代佩雷斯

德國傳媒報道，法拉利車手維迪，同意來季取代佩雷斯，加盟將易名為阿士東馬田的賽點車隊。多家歐陸傳媒又稱，平治將日內公布與保達斯續約1年。