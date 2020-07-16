帳委會批港協選拔機制不可接受 林卓廷斥聆訊作供失實 足總失職民政局難辭其咎

就《審計報告》的批評內容，帳委會昨在報告指港協未公布選拔的全部考慮因素等做法不可接受，現行機制明顯存在不足，敦促港協與各總會制定劃一遴選準則及替補機制，可參考外國做法，如設公開選拔賽，亦應公開及清楚列明覆檢機制。報告亦指港協代表以證人身分出席聆訊時，回應含糊、有迴避及提供不完整資料；議員林卓廷在記者會提及，港協曾指一名泳手落選原因是疏於練習、狀態低沉，但其後補交的教練信，全文意思與港協所述完全相反，炮轟港協斷章取義：「作供全是作出來，未見過如此不誠實的證人，蓄意誤導帳委會。」

促足總檢視管治模式加強監管

此外，報告表示足總獲政府撥款以千萬元計，但整體成績令人失望，應加強公帑運用，將對政府及社會問責「視為首要任務」。報告敦促足總董事局檢討現行管治模式，能否有效實現「高水平企業管治」，並推行嚴謹的內部監管及核證機制，以供管理層核查違規情况，同時善用新五年計劃撥款，針對改善入場人數等未達標的指標。而議員何俊賢批評政府及民政局行禮如儀地撥款，以足總獨立營運為由，未負相應監督責任：「足球發展工作可外判，但責任不可。」