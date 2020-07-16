陳偉豪掛靴 揮別21年生涯 「在球圈風雨中長大」 冀成立退役球員工會

記者：余瑋

38歲的陳偉豪於1999年開始職業生涯，21年來效力過二合、流浪、南華、夢想FC，最後在香港飛馬結束。他日前在好友梁芷珊的網上節目透露，原本今季已準備退役，後獲飛馬會長羅傑承邀請擔任助教兼球員，但球季因疫情暫停，飛馬退出復賽後，他提早與球會解約，前晚節目上終確認不會再戰港超。

「豪哥」昨向本報形容，21年職業生涯精彩：「我是在金融風暴開始時踢波，現在於疫情時結束，本地足壇多個艱難時期都給我經歷過，像是在風雨中長大，也希望疫情可像我一樣退下來。」

或與陳肇麒合演告別戰

陳偉豪為港足上陣65場國際A級賽，2010年起有27場擔任隊長，2017年6月獲足總安排告別賽。豪哥表示，疫情下料有不少本地老將都會提早退場：「我覺得今次是很好時機，讓踢得耐或打算轉行的球員豁出去，畢竟還要等數個月才開季，此時離開未嘗壞事。」梁芷珊表示，正有人為陳偉豪籌備告別戰，豪哥則暗示該場比賽不止為他而設：「臨走前和球迷聚一聚，讓大家有些開心回憶。」其多年戰友陳肇麒，上月初透過本報專訪宣布結束職業生涯，轉戰餐飲娛樂業。

棄選立會 冀多數年時間準備

對早前表示積極考慮出選下屆立法會體藝、文化及出版界別，終改由周小龍參選。陳偉豪解釋：「曾與藝術界人士會面，發覺自己對其界別完全不熟悉，擔心幫不到他們。若真的要選，可能要多數年時間準備。」他又透露，過去9個月兼任文職工作的經歷，讓他有些挫敗感，發覺連傳一個電郵都欠信心，故當下會投放更多時間在熟悉的足球界，除繼續推展指導學童的「足球小將」計劃，並將開設名為「跟隊唔該」網上頻道，以及預定8、9月發布新書《隊長秘章》，還有希望構思成立退役球員工會，向足總交流專業意見：「我們始終踢開波，相信足總聽取意見時也會較易受落。」

（陳偉豪退役）