小國汽車經紀跳入奧運 為百慕達三度征奧 引金句稱與港同行

《港區國安法》引起國際迴響，35歲的史密夫本月初發文，認為香港人權被侵犯，促世界田徑總會以行動施壓，拒讓中國主辦鑽石聯賽分站。雖然訴求被駁回，但不少港人留言致謝，他再引已故民權領袖馬丁路德金之言，「任何地方的不公義，都會威脅其他地方的公義」，在帖文配以與港同行的標籤，重申與受壓迫者同行。

不滿《港區國安法》侵人權

香港與百慕達最大淵源或是殖民地背景，不同的是後者至今仍是英國領土，但史密夫對人權的關注，可能更受成長地美國影響。他5歲移居父親家鄉北芝加哥，自小對跳遠情有獨鍾，卻被教練要求練800米跑和三級跳。幸而在大學遇上伯樂，獲校隊教練Bryan Schiding准許專攻跳遠，二人其後更合作三戰奧運。

他在大學賽初露鋒芒，叔父將侄仔的佳績向百慕達傳媒投稿，引來當地田總伸出橄欖枝，成為史密夫的人生轉捩點。雖然對百慕達欠歸屬感，但他自知在美國隊難有競爭力，終決定代表出生地征戰，2008年如願登上北京奧運舞台。

欠資助需自費出戰

全職賣車艱苦圓夢

雖說是國家隊一哥，亦是百慕達奧委會兩個甲級精英運動員之一，但所獲贊助和資源難與美國隊主力相比。為支付比賽費用，他在大學畢業後全職賣車，又因業績出色，獲公司准許請假應付頻繁賽事。不過，他曾在數次推銷期間，遇上突擊賽外藥檢，又常在訓練時接到客人來電，縱不情願，為生計仍要接聽。他捱過艱苦三戰奧運，以至上屆獲委任為百慕達隊開幕禮持旗手，但因財政緊絀，至今未能讓父母入場親睹自己達成夢想，成為他的心結：「他們為我付出所有，自小從未拒絕我的請求，實在令我非常難過。」

（體壇Heat Map）