廠兵撼紅軍垂死一戰 爭歐戰最後希望 阿迪達迎關鍵周

阿仙奴vs.利物浦 now611/621台 明晨03：15直播

相較曼城、車路士及曼聯，同樣躋身英格蘭足總盃4強的阿仙奴，聯賽前六位置最為危險。阿仙奴因曼城的歐戰禁令上訴得直，歐聯肯定無望，若未能在盃賽贏出，歐霸席位勢落入第7名球隊。兵工廠暫落後第7的錫菲聯4分，餘下3仗除了全勝，也要望對方以及第8的熱刺失分，才能延續前帥雲格上任起開始，連續24季出戰歐洲賽。

阿仙奴今季失色的原因，其中一樣是領先下失分，包括上仗反負熱刺，至今丟掉15分，屬英超最多。阿迪達認為，這不單是防守問題：「很多事會令我們失分，失誤、未能防守死球等等，但這也代表着每場贏輸的距離很少，我們應該更進一步。」

高普擬2024年離紅軍返德

不過，明晨要技術擊倒利物浦難度相當大，門將馬天尼斯認為，目標放在超越熱刺較合適：「我們一定要超前他們，至於歐洲賽目標，我們會嘗試對利物浦時表現最佳，以及闖進足總盃決賽。」另一邊廂，利物浦領隊高普透露，2024年與紅軍約滿後不會續約，欲返回德國：「我希望之後一年什麼都不做，未來或帶領球會或國家隊；5年後的世界，變化可以很大。」

熱刺明晨作客紐卡素，後衛奧里亞弟弟前天被槍擊身亡，主帥摩連奴稱奧里亞可決定是否上陣。「喜鵲」則缺少借將丹尼路斯，領隊布魯士稱將接洽熱刺作正式收購。第6的狼隊則作客般尼，有望追至只落後第4的李斯特城及第5的曼聯1分。

曼聯遭逼和 失上前四良機

曼聯昨晨兩次中後場失誤，被修咸頓逼和2：2，未能升上第3位，與車路士及李斯特城的前四爭奪變為「讓四之戰」。有球迷怪責在龍門前的哈利馬古尼，補時階段防守隊友雲比沙卡，令球隊今季第11次死球失守。這名隊長認為，守前柱球員的問題較大：「我們近期的死球防守進步很多，但今次不應該在4個人企前柱時，仍被對手搶點。」