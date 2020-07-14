熱刺克廠反壓升第8 孫興慜傳射居功 摩帥促麾下力爭歐霸席位

阿仙奴此役採用高位壓迫戰術相當奏效，全場控球率高達63%，並憑前鋒拿卡錫迪於16分鐘勁射破網領前，但隊友哥拉辛拿斯3分鐘後自殺式回傳，讓熱刺鋒將孫興慜單刀得手扳平。81分鐘，孫興慜開角球予守將艾達韋列特頂入，使阿仙奴反負1：2完場。熱、阿兩軍賽後同是35戰，分別得52和50分排第8和9位，落後第6的狼隊3和5分，而第7的錫菲聯則少狼隊1分。

哥拉辛拿斯自殺式回傳招敗

熱刺主帥摩連奴賽後表示：「我們少阿仙奴48小時休息，這是非常不公平的。即使如此，球員的表現仍精彩，值得取勝。」摩帥續稱需更有野心：「我的觀點不能與球迷一樣，他們要求排名高過阿仙奴。我們仍可為出席下季歐霸努力。」歐霸對摩帥來說是成功記印，事關他先後在2004和2017年，分別帶領波圖及曼聯贏得歐洲足協盃（歐霸前身）和歐霸冠軍。

摩帥又說：「歐霸並非我喜愛的賽事，但你不能參戰歐聯，就要出席歐霸。歐霸不是歐洲最大規模的球會級賽事，但也排第2。我屬意踢歐霸多於不參賽。我認為這是一個熱刺喜歡獲得冠軍的賽事。我曾兩次領軍參戰歐霸，贏過兩次。如能第3次參加及封王，感覺也不太差。」

阿迪達無意變陣 信爭歐戰未絕望

而阿仙奴領隊阿迪達，則將敗仗歸咎於個人犯錯和死球戰術，但堅稱此役不落下風：「我對己隊的比賽風格非常自豪。高位壓迫踢法令熱刺被迫踢長球，而皮球最終落在己方。我會要求麾下繼續以這種方式踢下去。我們仍有機會參加下季歐戰，在數字上出現不可能前，仍會努力下去。」

另外，此役正選上陣的熱刺科特迪瓦隊後衛奧里亞，其26歲弟弟基斯杜化奧里亞於法國時間周一清晨5時，在圖盧茲被槍擊，送院後證實不治。