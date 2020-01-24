立會動議加辣監撥款 足總被批「符碌」 要求民政局審批設賞罰機制 邵家臻：有VAR已領紅被逐

足總申請未來5年撥款的「展望2025策略計劃」，已獲民政局審批，最終設時限及減撥款。在今屆立法會最後一個民政事務委員會上，多名議員續就足總管治及五年計劃提出多項質疑。

局方承諾監察 表現差減撥款

足總4月底被《審計報告》揭管治問題，議員邵家臻批評，足總愈做愈差卻「符符碌碌」續獲批撥款，要求民政局「加辣」監管：「如果有VAR，早已紅牌趕足總出場，怎可能繼續有撥款？」民政事務局長徐英偉解釋，從上一份「五年策略計劃」，33項指標有23項達成，當中更在五人足球等發展成效「非常之好」：「未達標（10項）的問題不大，包括增加教練及網絡宣傳等，局方會繼續監察，足總若做得不好，會減少預留撥款。」

足總在計劃內其一不達標，為網站平均點擊數。議員陳淑莊稱蒐集資料時，發現足總網站設計簡陋：「網站是很基本、幼稚園級別的事，但足總網頁設計沉悶，搜尋資料也困難，中英文版本又不一致，網站不吸引又何來點擊率高？足總可加入些互動元素，這難度不高，瀏覽量無可能是跨不過的欄。」她說，樂見民政局在撥款減職位資助，為足總高層「瘦身」，「不會肥上瘦下」。

網站點擊率低 足總認欠專人管理

足總總幹事袁文川承認，網站已有10多年歷史，欠專人處理。徐英偉指，足總網站瀏覽量及社交網讚好數目，近年已有上升趨勢：「可能增加人次後，大家期望也提升了。」

此外，醫學界議員陳沛然關注本地球場不足問題。體育專員楊德強表示，球會如找到合適地點建訓練中心，可向民政局提出協助，再諮詢地區意見：「搵地是困難，但政策上我們是支持。」

委員會最後通過3項動議，包括要求局方審批撥款時，協議上增加賞罰機制；要求足總及民政局接納民間建議，未來一年着手改革足總董事局，加入球員及教練等持份者；要求民政局增青訓及女足資助等。足總主席貝鈞奇說，足總同意批評及會積極改善，認為在行政總裁溫達倫在內兩名高層離任後，是機會改革職位架構及詳細檢討。