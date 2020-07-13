兩大球王爭鋒 分途再寫歷史 美斯單季雙雙巴塞續爭標 C朗極刑起孖祖雲保不敗

巴塞隆拿前鋒蘇亞雷斯上月復出，令美斯在場上角色亦有轉變。後者此仗15分鐘直傳維達爾一箭定江山，近6場第6次助攻，在今季西甲累積20次助攻，拋離第二多的皇家蘇斯達中場奧耶沙巴爾10次，亦成為首名單季入球助攻做出「雙雙」的西甲球員。教練施迪安承認，原本希望讓這名隊長休息一下：「只是今場比數拉不開，如果上半場可以多入幾球，更多球員可獲輪換。」他正選收起踢足連續5場的蘇亞雷斯，但基沙文半場退下火線，預計只可趕及在歐聯復賽前傷癒，令前場人手繼續不足。

馬體會鎖定下季歐聯席位

由於榜首皇家馬德里明晨才作客CF格蘭納達，巴塞雖追至落後1分，但多踢一場，後上封王難度甚大。馬德里體育會在另一仗下半場10人應戰下，憑迪亞高哥斯達疑似手球建功，主場1：0擊敗貝迪斯。兩軍賽後據報在球員通道衝突，但球證無記錄在案，無法判罰。馬體會現領前第5位的維拉利爾9分，兼對賽較佳下篤定前四衝線，再闖下季歐聯。

而在意甲，C朗昨日兩次12碼中鵠，助祖雲達斯主場2：2逼和兩度領前的阿特蘭大，更因拉素主場1：2反負薩斯索羅，擴大榜首優勢至8分。阿特蘭大聯賽九連勝斷纜，兼且未能終結祖雲達斯37場主場不敗，教練加斯柏連尼感到不滿，矛頭直指執法尺度：「我們要怎樣呢？斬了球員的手？意大利很多12碼都這樣判罰，但其他地方不是這樣去詮釋球例的，我們需要改變。」

祖雲與戴巴拿談續約

祖雲達斯領隊沙利則滿意主場取得1分，而體育總監柏拉迪斯透露，已經在與前鋒保羅戴巴拿的經理人商討續約：「我們都給了他10號球衣，顯示出對他的信任。」