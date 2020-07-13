紅魔冀修成正果 搶前四返歐聯 車路士慘敗失優勢 林柏特緊記教訓

曼聯vs.修咸頓 now621台 明晨03：00直播

32歲錫菲聯老將麥哥迪克於18分鐘攻入個人英超首球，再於77分鐘梅開二度，其前線拍檔奧利華麥貝尼亦在33分鐘得手，使車路士以0：3敗走，只較排第5位的曼聯多2分。曼聯明晨如能挫中游的修咸頓，便可趕過車路士，至少升上第4，有望出戰下季歐聯。「藍戰士」或跌出前四，領隊林柏特對昨日敗仗卻是心服口服：「無論在體能和智慧上，錫菲聯都是勝方。我從這場比賽學到了不少東西，我將不會忘記這些挫折。」

波基斯撐福仔走出低谷

相比於近4場英超吞下兩場敗仗的車路士，曼聯近10場聯賽錄得7勝3和確是出色得多，而波基斯費南迪斯復賽後獨取5球及3次助攻，亦是功不可沒。這名葡萄牙隊中場在今仗前，為同期只入1球的前鋒拉舒福特護航：「足球並非只關乎入球與助攻，這是一支球隊的事。他已為球隊做了非常好的工作，我希望他能有更多入球，這是他為球隊付出後應得的回報。」波基斯又提及「福仔」因年初受重傷曾長唞，難免影響比賽信心。此外，領隊蘇斯克查表示，由於曼聯有一套長遠發展計劃，故即使最後無緣取得下季歐聯入場劵，亦不用為此恐慌和陷入瘋狂。

狼隊大勝愛華頓升第6

狼隊昨晚迎戰愛華頓方面，主隊藉箭頭魯爾占美尼斯完上半場前射入12碼領前，中場丹當斯卡及前鋒迪亞高祖達分別在47和74分鐘建功，終以3：0大捷，結束兩連敗下得55分，以1分優勢反壓錫菲聯升上第6，保持出席下季歐戰的機會。3戰只得1分的愛華頓則續以45分排第11位，參加下季歐戰機會漸趨渺茫。

（英超消息）