兩大區隊步夕陽 舊將嘆此情不再 未把凝聚力化商機 張志勇趙俊傑點出死因

訪問當日來到大埔，二人重遊昔日操練場地廣福公園、泮涌村的宿舍等舊地，當年回憶湧現。趙俊傑在大埔成名，是該隊首個足總盃冠軍成員，亦曾隨隊首征亞協盃；張志勇效力大埔5年，17歲加入青年軍，二人後獲教練陳浩然招手於元朗聚首。他們的首個職業賽入球，各在大埔及元朗取得。多年效力區隊，阿傑回味與一班熱血隊友奮鬥：「如當初沒加盟大埔，可能我已不再踢波。區隊的人情味，無法與其他球會比較。」張志勇亦難忘在大埔的時光：「街坊賽前見到球員都會打招呼，為你加油打氣。」

訪校吸客遭管理層質疑

區隊凝聚力強，號召街坊球迷入場，打造成「地獄主場」，由大埔到元朗，都有擊敗列強的場面。然而兩軍退賽消息傳出，趙俊傑及張志勇同樣在社交網發文，阿傑說：「心中只有傷感，兩支曾令大家回味無窮的球隊，最終不敵商業化的職業足球。」張志勇也感無奈：「大埔是我的母會，是成長重要地方，讓我續在足球路上打拼；元朗是讓我發揮的平台，後來才入選港隊、加盟南華。」

大埔上季首奪港超冠軍，元朗在2018年勇奪高級組銀牌。趙俊傑認為，撇除政治因素，區隊缺乏商業元素，往往是死因，如元朗過去多次覓得著名品牌贊助，也無以為繼：「區隊往往沒把握好成績帶來的商業效益，也沒預留足夠資金宣傳或撥作下季。球迷亦是地區隊的商業價值，若每次主場都有千幾二千人入場，相信總有人願意贊助。」他續道，在大埔曾跟隊友到區內學校叩門，呼籲學生入場，最終真的培養到學生球迷：「但很多區隊沒持續這樣做，有管理層曾指這成效不大，只能多3、4名球迷，但其實沒可能一次訪校就立竿見影。」

阿勇嘆失話題性 阿傑願返大埔幫忙

下季港超或只餘冠忠南區一支區隊，張志勇認為區隊在本地足球具備價值，沒有大埔及元朗，等同少了話題：「沒有地區打吡，即使下季有兩隊取代，話題性一定不及。」趙俊傑稱，對大埔始終有感情，有需要時定當協助：「過去多次轉會，都考慮過回大埔。若大埔下季踢甲組，已知會他們有需要時可找我比賽，甚至不介意參與行政及青訓。」地區足球十多年來經歷興衰，由足可圓夢到黯然落幕，香港足球未來又可否再迎機遇？

文：余瑋

圖：楊柏賢