熱刺頹兵迎打吡勢受壓 與阿仙奴爭歐戰 摩帥淡化今季成績

熱刺vs.阿仙奴 now611/621台 晚上23：30直播

今場作客的兵工廠，近期再嘗試三後衛陣式見成效，近4戰3勝1和，令他們暫時反壓熱刺1分排第8。相反熱刺復賽5場僅入5球，兩次屬對方烏龍波，上場對近况差劣的般尼茅夫也攻門零中龍，今場亦續缺中場迪利阿里。與歐戰席位漸行漸遠，主帥摩連奴續受批評，曾說沒有歐戰非世界末日的他，繼續看輕今季：「我專注在我的3年合約上，相信這段時間，我們會贏得錦標。」

熱刺班主:時間將證明摩帥對否

兩隊去年9月在首循環交手打和2：2，其時兩隊教頭仍是艾馬利及普捷天奴，摩連奴則是當日電視台球評。他承認季中接手熱刺，在成績與前景之間或顧此失彼：「情况有點像阿迪達及（愛華頓領隊）安察洛堤。我們當然想快點備戰新季，但現實是仍要爭歐霸資格，還要考慮這是一場打吡戰。」由於狼隊及錫菲聯走勢反覆，熱刺只要未來4場全勝，仍很大機會取得歐霸資格。摩帥又稱與班主利維的目標及野心一致，利維亦在亞馬遜的紀錄片預告中，稱「時間會決定（聘請摩連奴）是否正確」，因此今季戰績並非評核重點。

阿里續因傷缺陣 廠兵尼基迪亞停賽

阿仙奴雖然狀態回升，但前鋒尼基迪亞上場領紅，球會上訴失敗後維持停賽3場，需續用今季表現一般的拿卡錫迪。有傳會方未與後衛梅斯達菲商討續約，令阿迪達前日再明言希望會方考慮。領先阿仙奴兩分的狼隊則迎戰愛華頓，力求中止連敗，但翼鋒艾達馬查奧爾及柏度尼圖續上陣成疑。另外，國際體育仲裁法庭公布，明天就曼城對禁戰歐洲賽兩年的上訴宣判。