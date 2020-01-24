NBA平權標語設限 美參議員促准球員撐港 被質疑親中噤聲 ESPN名記粗言回應後道歉

霍利近期推動對香港及中國政府的制裁法案，他在Twitter上載寄予NBA賽會的公開信，稱政治審查雖然放寬，但「顯然來自中國的利潤要較愛國情懷更受追捧。」他要求NBA總裁阿當施華在7月29日前回答5條問題，包括「有媒體報道容許展示的字句，不包括聲援受中國共產黨逼害的人，這是否屬實？」、「職球員選擇就事件發聲時，如何維護他們免受中國共產黨的報復？」等。

公開信發出後，NBA著名記者禾蘭諾斯基（Adrian Wojnarowski）以粗言回應，其後道歉。其任職的體育傳媒「ESPN」，則表示他的行徑不能接受，但不會公開對「Woj神」的處分。

NBA上周公布因應種族平權爭議，容許球員在球衣背面印字句，選項包括「I Can't Breathe」、「Stand Up」等。而NBA早於去年10月開季前，與香港的反修例運動扯上關係。當時侯斯頓火箭總經理在社交網貼圖聲援港人，引起中國網民不滿，但兩場季前中國賽如期舉行。

JR史密夫批酒店住宿膳食 被要求停直播

NBA將於本月31日復賽，各隊已進駐賽場奧蘭多迪士尼隔離，但加盟洛杉磯湖人的JR史密夫，在社交網直播炮轟住宿及膳食，尾段突然收到短訊要求他中止直播。據報NBA以常規賽排名安排酒店，湖人憑前8位入住較佳的酒店。