孤身回流贏盡榮譽 最渴望的原是親情 周凱華掛拍 下月返加敘天倫

訪問當天，周凱華（Cathy）按要求回頭拍照，顯得動作生硬。原來她的頸傷去年底復發，休養多月提臂鬆肩痛楚依然，年初返加拿大放假時難再隱瞞，家人心疼勸退，哥哥一句話更令她難招架：「他說『你返嚟就得，最緊要一家人一齊』，我實在不懂回答。」Cathy決定以行動回應，上月向香港體育學院「入紙」退役，當作給自己的生日禮物。

屢創港歷史 退役因胞兄心疼

港將生涯「不枉此行」，當年聽從先父建議、應時任總教練陳智才邀請回港，怎想到離家一行就是15年。初入港隊甚為艱苦，倔強的小妮子拒從家人取分毫，但為省錢打長途電話回家，放假甚少外出；沒宿舍，便寄居粉嶺姨婆家。每早由火車站狂奔到羽毛球館，體院外的天橋，盛載周凱華最樸素的港隊歲月；港隊規模和資源今非昔比，年輕球手駕車出入，她感慨時移世易，卻慶幸自己捱過來：「以前入精英閣（運動員飯堂）靠獎牌，所以知道要搏；現在宿舍多了，條件好到我有所保留。」

亞洲賽金牌、世界賽銅牌……屢為混雙港將創歷史，Cathy背後倚恃的單純得多。17歲由教練穿針引線到湖南隊跟操，在港出生的她回流前9個月，才初嘗專業訓練。明知輸在起跑線，不夠人快就練速度，不夠力就練力量，技術粗糙便「死磨」，她一貫直率地反問：「除了堅持，還能怎樣？以我的條件也有成績，別人不忿氣是正常，但不要質問我，直接做出來吧。」設下的標竿是否過高，Cathy認為要由後來者決定，亦樂見被超越。

難捨但不留戀 執教鞭貢獻羽壇

這個小時被父母兄姐捧在手心的嬌嬌女，自言被羽毛球改變一生，練就今天獨立堅強的周凱華。離港在即，不少朋友嘆可惜，她感謝好意，卻從沒動搖。全因最重視家人的她，長年留港逐夢，心存愧疚：「十多年來家人無言支持，但我為他們做過什麼？」周媽媽縱不習慣悶熱天氣，仍不時返港探望，Cathy沒視作理所當然，返回成長地首要任務，就是帶媽媽遊樂享福。她亦婉拒總教練何一鳴的提議，不欲鋪張辦歡送會；縱然難捨自由自在打波的日子，但亦不留戀場上榮光，反而期待回加拿大到球會執教，盼用經驗助後輩成長，傳承球壇所得。

文、圖：鄭嘉慧、黃頴恩