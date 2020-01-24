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2020年7月11日星期六
錫菲聯維穩殺出血路 練就銅牆鐵壁 車路士勢吃苦頭
曼聯大勝維拉寫歷史 賽會認爭議12碼屬誤判
歐聯8強勢惡鬥連場 四豪門抽中死亡之線
亨利單跪8分46秒撐種族平權
賽會擺烏龍 美名將跑少15米被誤當破世績
體壇快訊：陸奇尼違防疫指引被警告
SAT周六足球直播
孤身回流贏盡榮譽 最渴望的原是親情 周凱華掛拍 下月返加敘天倫
高爾夫成第二最愛 期待流連加國球場
傳承混雙金漆招牌 笑言「幸福的魔咒」
林丹證僅退出國家隊 明年或戰全運
港隊東京殘奧暫奪17張入場券
SAT周六足球直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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錫菲聯維穩殺出血路 練就銅牆鐵壁 車路士勢吃苦頭
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歐聯8強勢惡鬥連場 四豪門抽中死亡之線
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