歐聯8強勢惡鬥連場 四豪門抽中死亡之線

歐聯16強次回合在8月7及8日上演，歐洲足協昨日率先為8強抽籤，巴塞隆拿首回合作客打和拿玻里1：1，若晉級將在8強鬥拜仁或車路士，後者在首回合領先3球。而祖雲達斯在首回合作客以0：1負里昂，若反勝將鬥皇馬或曼城；藍月於首回合作客2：1挫皇馬。8強另一線是4支已晉級的球隊，由RB萊比錫對馬德里體育會，以及阿特蘭大對巴黎聖日耳門。8強及之後賽事均在里斯本上演。

曼聯歐霸8強抽好籤

歐霸方面，曼聯早前在16強首回合作客5：0大破寧斯，若晉8強，抽中與巴沙克舒希或哥本哈根爭入4強，若再過關將對奧林比亞高斯與狼隊的勝方，或西維爾對羅馬的勝方。其他8強組合是國際米蘭或基達菲，對格拉斯哥流浪或利華古遜；而禾夫斯堡或薩克達將對法蘭克福或巴素利。8強於8月10至11日舉行；4強則是8月16和17日；全在德國上演。

西維爾西甲反勝力逼馬體會

另外，西甲第3的馬體會明晨迎戰貝迪斯，但第4位的西維爾昨晚作客以2：1反勝畢爾包，追至與馬體會同分。次席的巴塞雖以13分拋離兩軍，但明晨作客華拉度列有安素法迪停賽。另外，馬略卡藉久保建英建功，主場以2：0挫利雲特。國米則在意甲被維羅納逼和2：2後，阿特蘭大較國米多1分，明晨將作客一哥祖雲達斯，次席的拉素則迎戰薩斯索羅。