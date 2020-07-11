曼聯大勝維拉寫歷史 賽會認爭議12碼屬誤判

曼聯作客3：0勝阿士東維拉，爭議點於27分鐘出現，當時波基斯費南迪斯轉身，腳踏維拉後衛安斯干沙的腳脛後倒地，經VAR後照獲判12碼，也是「紅魔」今季第13個極刑，刷新聯賽單季紀錄。波基斯操刀得手，格連活特及保羅普巴及後亦建功，曼聯終以3：0勝出。曼聯之前3場英超先後以3：0勝錫菲聯、3：0勝白禮頓及5：2勝般尼茅夫，成為首支連續4仗至少入3球取勝的英超球隊。另外，門將迪基亞破舒米高的曼聯外援上陣紀錄，但舒米高揶揄道：「VAR繼續是笑話。」

熱刺前鋒哈利卡尼則被般尼茅夫鋒將祖舒亞京治推跌，但未獲12碼，領隊摩連奴說：「世上每個人都知這是12碼。」他其後因視像通訊系統故障，賽後訪問時憤然離場。修咸頓賽和愛華頓一役，「聖人」中場禾特普斯無故向後撞到敵衛，跌倒後獲極刑，惟操刀中楣，終作客1：1打和愛華頓。「拖肥」主帥安察洛堤回應VAR的問題道：「球證的表現像我軍般不濟。」

紅軍迎般尼 軒達臣膝傷收咧

此外，利物浦明晨迎戰般尼，隊長佐敦軒達臣昨宣布提早收咧。他日前戰勝白禮頓時與對手相撞觸傷膝部，但不用施手術。領隊高普說：「他可在新球季復出，但不用施手術，將與我們捧起英超獎盃。」