錫菲聯維穩殺出血路 練就銅牆鐵壁 車路士勢吃苦頭

錫菲聯vs.車路士 now621台 明晨00：30直播

季初講過，李城打破班霸壟斷乃意料之中；狼隊承接去年基礎，純屬合理地稍進；升班馬之中，側重進攻的諾域治曇花一現如今等死，阿士東維拉則攻守水平俱屬海鮮波，餘下就是穩守起家的錫菲聯，創造唯一驚喜。失球數字可跟曼聯並列第三少，即看到毫不簡單。也許不少人歸功於紅魔借將門神甸恩軒達臣，但如此無疑輕視了其他隊友以至領隊基斯韋達的勞苦。

任何穩定的防務，必建基於穩定陣容，利物浦李城曼聯狼隊如是，錫菲聯亦然。是以復賽之初，三中堅之一的積奧干尼養傷，開始產生缺口，就再有艾根領紅停賽雪上加霜，踏入七月才調整過來。一旦回復正常，錫菲聯的隊形及分工便非常清晰。奧干尼與艾根擅長截斷傳送，另一中堅基斯巴森較多埋身攔截；五三二的佈局，後方五人覆蓋闊度和填滿禁區，前方五人則收窄，誘導對手往邊線直接斬波；翼衛等邊路球員甚至乾脆早早犯規送罰球，務求善用後衛的頭槌和體型優勢。

五三二陣式分工清晰

當外界經常把話題聚焦於中堅疊瓦，加上意甲的阿特蘭大用同一招攻到甩肺，自然容易造成錯覺，以為錫菲聯也是有前冇後。實際為三中堅同時間只有一人推前，並會輔以中場墮後逗住，難言冒險。由於欠缺具備個人突破能力的扭蛋，錫菲聯的進攻確實需要較多人手支援。主打的邊路overload，除了中堅頻頻助攻，中場甚至前鋒亦會拉邊，三四人構成許多傳球三角，不帶拖沓混亂的走位傳送極之機動，乃practice makes perfect的另一體現。待側擊出現傳中機會，遠邊的翼衛、中場甚至中堅，亦會自動波衝入禁區中路炮台位，製造多一個區域的overload。

不過，這不代表防範反擊的守備薄弱。如果在兩側失控球權，固然猶有足夠兵力即時反搶，要不也起碼做到delay；又由於遠邊的隊員已移入中路準備叩關或執漏，間接減低了中門大開的風險。最重要為無論反搶得手與否，其餘人手皆得極速退守，重整結構迎接陣地戰階段，紀律、體能、意識缺一不可，又是反覆經過沉悶訓練不斷浸淫所得的成果。

戰術苦練得來 新兵難快速融入

然而凡事有得必有失，刻苦操練令戰術配合深入骨髓，乃錫菲聯的成功之本，反過來亦導致新兵更難迅速發揮效用，不像紅魔有個般奴一拍即合，尖刀的冬季新援僅得辛達貝治直至近期始見融入。可是柏高一直頗為欣賞的基斯甸普列錫上車一年，何嘗不是起起伏伏？幸好雙方均及時有勢，看着普列錫殺向中堅外側硬爆或入楔內側盲眼位，火併主隊的傳中或死球轟炸，相信都幾可觀。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高