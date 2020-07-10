愛奴負巴塞 第5次降班 阿蘇破網碎護級夢 相隔27年告別西甲

愛斯賓奴賽前少尾四艾拉維斯11分，需餘下4輪全勝，兼寄望其他護級隊失分才可避過降班。這西甲老牌球會此役雖主守，控球率亦只有26%，卻11射4中，比9射2中的巴塞隆拿要佳，而後者的17歲鋒將安素法迪下半場入替才5分鐘，便因踢對手領紅，愛軍中場普爾羅辛奴也於53分鐘被逐。56分鐘，巴塞前鋒蘇亞雷斯一箭定江山，宣布愛軍第5次降班。巴塞賽後35戰76分，少明晨迎戰艾拉維斯的一哥皇家馬德里1分及多踢1場。

武磊後備上陣 難逃中國籍球員降班厄運

愛軍鋒將武磊昨仗86分鐘上陣和徒勞無功。過往有不少中國籍球員登陸歐洲球壇，惟均難逃降班厄運。其中曾效力法蘭克福的楊晨，是首名征戰歐洲五大聯賽的中國籍球員，但在2000/01年球季未能助球隊護級。現效力廣州恒大的國足中場鄭智，曾在2006/07年球季加盟當時的英超球隊查爾頓，但球隊最終位列第19而降班。至於曾分別效力1860慕尼黑及科特布斯的邵佳一，均曾在兩支德甲球隊經歷降班厄運。

阿蘇升隊史射手榜第3位

愛軍暫代教練魯費迪賽後說：「目下情况叫人非常痛心，但我們必須昂首闊步。」中場查維亞盧比斯則說：「我們懇請球迷原諒。他們與球隊都面對艱難時刻。」愛軍在西甲累計參賽85個賽季，與華倫西亞平頭，同次於皇家馬德里、巴塞及畢爾包。另外，阿蘇累積以195球躋身巴塞最佳射手第3名，僅次於630球的隊友美斯和232球的名宿施薩。

此外，35歲老將辛迪卡索拉射入兩個12碼，助維拉利爾作客以3：1挫基達菲，穩守第5位。