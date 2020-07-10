大衛施華傳射拆紐 連續10季助攻雙位數 哥帥籲季後辦告別賽

曼城經歷聯賽作客三連敗後，重返主場即回勇，以5：0大炒紐卡素，復賽後在阿提哈德球場4戰全勝，入17球兼一球不失。隊長大衛施華賽後更成主角，昨仗不但射入精彩罰球，更獻出兩次助攻，今季各賽事累積第10次助攻，令這個自2010年已加盟曼城的老臣子，達成每季助攻數都達10次或以上，累積121次助攻，名副其實是「藍月」的「助攻王」。

迪布尼18次助攻勢平亨利紀錄

這名34歲西班牙隊中場於上月26日宣布將於完季離隊，球季各賽事餘下不足10場比賽，難怪他事後在社交網發文表達不捨：「我會想念這支球隊。」領隊哥迪奧拿大讚愛將值得擁有告別賽：「他的出色表現不只是今仗，過去10年也做出同等貢獻。我們希望將來球迷可重返阿提哈德球場時，能觀賞這個球會傳奇的告別賽。」

即使大衛施華離開，曼城中場仍有奇雲迪布尼領軍，這名比利時隊中場昨仗助攻馬列斯後，取得今季英超第18次助攻，只差兩次將追平阿仙奴名宿亨利，於2002/03年球季締造單季助攻20次的紀錄。

紅軍奏捷 沙拿貢獻百球破隊史

另邊廂，利物浦憑穆罕默德沙拿梅開二度兼助攻，作客3：1擊敗白禮頓，助紅軍成英格蘭聯賽歷來單季最快獲30勝的球隊。沙拿累計在英超上陣104場參與100個入球，包括73個入球及27次助攻，是最快達此里程碑的紅軍球員。紅軍賽後34戰92分，餘下4輪只需多取9分，便可刷新曼城前季以100分封王的英超最高積分紀錄。但利物浦領隊高普重申對數字不感興趣。

而錫菲聯在主場憑艾根在補時階段建功，以1：0絕殺狼隊，賽後兩隊分別排第7及第6位，只相差1分。狼隊錄得兩連敗後，已落後第4的李斯特城7分。

（英超消息）