大埔欠薪 勞資未達共識 球會僅允本周付3月份人工

大埔職球員早前就欠薪到勞工處求助，勞資雙方代表昨到沙田政府合署會面逾3小時。陳平透露，除3月份45萬欠薪外，會方將借貸或藉籌募方法支付4月薪金，涉及100萬元，但若連同5及6月薪酬，金額達350萬元，球會無能為力，故希望球員能跟球會站同一陣線，向贊助商宏大環球追討。陳平強調在今次事件上，「球會與球員沒有矛盾，雙方都是受害者」。

或借貸付4月薪金 籲追討贊助商

職球員代表兼前主教練馮凱文表示了解球會難處，但職球員也希望爭取最大保障：「3月至今近4個月以來，球會和贊助商都無派代表向球員交代事情。我之前跟雙方傾過，但最終都無實際答案，今（昨）日才開始有方向。」他期望，雙方下周再會面時，可就餘下薪金安排達成共識。球員代表兼門將陸平中慨嘆，一班隊友在3、4月時已反映訴求，但最終在3個月後才追回3月的欠薪。

大埔區議會前日動議收回大埔以區隊參賽授權，獲大比數通過。陳平稱，過往離島區等都有類似案例，香港足球總會最終以球會在足總的會籍作參賽資格，估計不會影響大埔下季參賽港甲。

晉峰獲確認下季港超資格

大埔及佳聯元朗退出下季港超，停賽前排港甲榜首的晉峰早前表明欲升班。球隊昨收到足總通知，正式獲確認參與2020/21球季港超資格。在疫情下堅持升班，晉峰總教練何信賢稱：「希望年輕球員珍惜機會，證明土炮值得信任。」